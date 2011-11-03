Что немедленно нужно делать при инсульте?

Китайский врач нетрадиционной медицины Ха Бу Тин советует спасать людей от инсульта кровопусканием. Он разработал этот метод после того, как его отец умер из-за осложнений, которые возникли после удара.

- Когда возникает инсульт, капилляры в мозгу постепенно разрываются. Поэтому ни в коем случае нельзя перетаскивать человека с места на место. Больше осложнений после инсультов возникает у людей, которых трясли по дороге в больницу. Работайте с пострадавшим там, где он упал.

Ха Бу Тин советует использовать стерильные иглы от шприцов, но если их нет, можно продезинфицировать обычную иглу, подержав ее над пламенем. Затем нужно проколоть пострадавшему все 10 пальцев на руках.

- Нет никаких конкретных точек, просто прокалывать пальцы до крови примерно за миллиметр от ногтя. Если кровь не течет, помассируйте палец, пока капля не выступит. Через несколько минут на всех пальцах должны появиться капли размером с горошину. После этого человек, как правило, приходит в себя. Но двигаться ему еще нельзя. Потяните уши пострадавшего, пока они не станут красными. Потом сделайте по два прокола на мочках. Вновь должны выступить капли крови, размером с горошины. Через несколько минут давление у человека восстановится и он сможет ходить. Эта процедура займет у вас несколько минут, вы вправитесь до приезда скорой.

Этот метод испытала ученица врача, доктор Лю Чунг, когда работала в китайском колледже Фунг ГААП.

- Ко мне прибежала коллега и испуганно сказала, что с профессором Чень то случилось. Когда я зашла в класс, преподаватель был бледен, его рот искривился, а речь была непонятна. Я сразу поняла, что это инсульт. Попросила студента купить в аптеке шприц и проколола пальцы и мочки ушей. В течении трех минут форма рта вернулась в норму, речь стала четкой. Я угостила его чаем. В это время приехали врачи и забрали его. Больше я была удивлена ​​на следующий день, когда профессор Чэнь пришел на пары. Врачи сказали, что благодаря мне у него не было никаких осложнений.

Нейрохирург Николай Полищук, который создал первое в Украине отделение по лечению инсультов хирургическими методами говорит, что такой метод эффективен только в 25% случаев.

- Инсульт может быть вызван недостаточным кровообращением, таких случаев около 75% В таком случае надо разжижать кровь, кровопускание там ни к чему, может даже навредить. Но если инсульт вызван кровоизлиянием, то этот метод действительно поможет. Когда-то так лечили инсульты в 17 веке. Тогда врачи не знали природы этого явления и делали кровопускание. Порой помогало. Но сейчас лучше в течение 2-3 часов доставить человека в больницу, где разберутся, как лучше человека лечить.

Первыми признаками инсульта являются головная боль, онемение части тела, иногда нарушается речь и пропадает зрение.

gazeta.uaru