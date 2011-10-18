Известный российский актер сбил на авто 8-летнюю девочку
08:42, 18 октября 2011Зарубежные новости
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Срочно госпитализирована
Известный российский актер Дмитрий ДЮЖЕВ сбил на автомобиле восьмилетнюю девочку на западе Москвы. Ребенок госпитализирован, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.
Авария произошла вчера в 15.35 на улице Артамонова.
"Д.ДЮЖЕВ, управляя автомобилем BMW X5, сбил переходившую дорогу восьмилетнюю девочку, - сказал собеседник агентства. - Ребенок получил сотрясение мозга и был срочно госпитализирован в 9-ю детскую горбольницу".
При этом источник не уточнил, переходила школьница дорогу по пешеходному переходу или нет. По факту случившегося проводится проверка.
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