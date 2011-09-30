Чтобы побороть депрессию, канадец странствовал по миру 11 лет

Канадец Жан БЕЛИВО вернулся на родину через 11 лет после начала пешего путешествия, которое он решил предпринять в 2000 году, когда его бизнес прогорел. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным AFP, в настоящее время 56-летний уроженец Монреаля находится примерно в 290 километрах от родного города и планирует вернуться домой в середине октября (по его примерным расчетам, это произойдет 16-го числа).

Ж.БЕЛИВО ушел из дома 18 августа 2000 года, в день своего 45-летия. Он решил, что пройдет пешком весь мир, и таким образом поборет депрессию и подавленное состояние, связанное с неудачей в работе. Двое его детей от первого брака, а также нынешняя подруга не стали его удерживать и позволили ему реализовать свою задумку.

С собой у него была лишь маленькая тележка со спальными принадлежностями, а также четыре тысячи канадских долларов. За 11 лет канадец преодолел около 75 тысяч километров и побывал в 64 странах. Ж.БЕЛИВО приходилось ночевать на улицах, в приютах для бездомных, но иногда его приглашали на ночлег его новые знакомые в разных странах.

По словам канадца, за время своей "прогулки" он серьезно заболел лишь один раз, это произошло в Судане. В Эфиопии Ж.БЕЛИВО был задержан и помещен в тюрьму на один день, а в ЮАР на него напали два пьяных молодых человека. Кроме того, по ходу путешествия канадцу также выпала возможность поесть блюд из насекомых в Африке, из собачьего мяса - в Южной Корее, и из змей - в Китае.

Теперь, когда он уже недалеко от дома, Ж.БЕЛИВО мечтает о воссоединении со своей подругой и детьми. После того, как он отдохнет и придет в себя, он намерен взяться за написание книги о своих приключениях. Также канадец намерен прочесть лекции о странствиях.