Танзания: при крушении парома погибло больше 240 человек

Количество жертв крушения перегруженного парома у восточного побережья Танзании превысило 240 человек.

Как передает телеканал CNN, неопознанными остаются еще 28 тел погибших. Спасатели считают, что число жертв может увеличиться.

Паром MV Spice Islander затонул, когда совершал рейс с острова Занзибар на материковую Танзанию. Точное число находившихся на борту человек неизвестно, однако, по данным разных источников, оно на сотни людей превышало допустимый лимит в 600 человек. К поисковой операции подключились военные и водолазы из ЮАР и британские вертолеты.

На данный момент были спасены около 600 человек.

Сильный ветер в районе кораблекрушения может помешать проведению поисково-спасательной операции. Представители полиции высказывали опасения, что вода может отнести тела погибших на значительное расстояние от острова Пемба, принадлежащего Танзании и находящегося в 40 километрах севернее Занзибара.

Власти танзанийского острова Занзибар объявили о начале трехдневного траура в связи с трагической гибелью пассажиров парома. Занзибар является полуавтономией в составе Танзании и с 2005 года имеет свой флаг и управляется президентом и собственным парламентом.