Голодный человек принимает неправильные решения

Британские ученые из Кембриджского университета провели новое исследование, которое показало, что недостаток еды в организме человека ведет к принятию неправильных решений.

А вот голодные люди чаще всего принимают поспешные и невыгодные решения, заявляют ученые, изучившие поведение 20 добровольцев, которые разыгрывали ситуацию, в которой один человек предлагает другому поделить деньги, причем несправедливо.

Согласно условию, что было поставлено учеными, если предложение было принято, то оба игрока получали свою долю, если же предложение отклонено, никто ничего не получает.

Первый опыт был проведен сразу после обеда, и естественно, многие испытуемые обиделись на то, что с ними поступили несправедливо, и отвергли одну треть предложений других игроков, хотя это значило, что они оба останутся с пустыми руками.

Но как только все проголодались, ученые провели точно такой же эксперимент. Оказалось, что количество отказов подскочило до 80%.

Ученые говорят, что отказ от еды влечет за собой понижение в организме уровня вещества серотонина, известного также как гормон счастья. Именно недостаток этого вещества и заставляет человека вести себя агрессивно и необдуманно. Иными словами недостаток серотонина повысил вероятность того, что человек импульсивно принимал невыгодное для себя решение.

Как известно, источником гормона счастья служит аминокислота триптофан, которая содержится во многих видах пищи, включая мясо, молочные продукты, орехи, злаки , бананы, соевые продукты, рыбу.

Хотя как показало другое исследование, внезапные решения нередко оказываются наилучшими, а длительное обдумывание одной и той же вещи может воспрепятствовать тому, что в мозг попадет другая полезная информация. korrespondent.net