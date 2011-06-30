Упражнения помогают растить новые клетки в межпозвоночных дисках

Как показывает исследование, любая, даже однообразная физическая активность может увеличить формирование новых клеток в межпозвоночных дисках, что увеличивает его прочность, подвижность и гибкость. Такие показатели особенно заметны у профессиональных спортсменов – атлетов, например.

Опыт проводился следующим образом: одну часть крыс заставляли бегать в специальном колесе не менее одного часа в день, других крыс просто держали в клетке и не ограничивали свободу перемещения. После этого были проведены сравнительные анализы тканей межпозвоночных дисков. Было доказано реальное воздействие физических нагрузок на формирование этой костной ткани.

Очень часто в пожилом возрасте люди жалуются на боли в спине. Часто они вызваны разрушением тканей между позвонками. Физические упражнения, несмотря на некоторые трудности по началу, значительно улучшали развитие этих тканей, и со временем боль уходила. Таким образом, человек самостоятельно может укрепить свой позвоночник, не прибегая к помощи медикаментов.

healthinfo.com.ua