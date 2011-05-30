На горящем арсенале снаряды взрываются каждые 2-3 мин

На военном арсенале в Башкирии (РФ) резко увеличилась интенсивность взрывов, начавшихся после пожара 26 мая. Снаряды взрываются каждые 2-3 минуты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Ранее интенсивность взрывов пошла на спад - снаряды детонировали один раз в 5-6 часов. Жители близлежащего поселка Урман, покинувшие свои дома, начали возвращаться, однако сейчас их снова эвакуируют. По данным башкирского МЧС, люди уходят из поселка в сторону штаба, расположенного в шести километрах от Урмана, передает Лента.ру.

Перед этим сообщалось, что саперы МЧС завершили работу по разминированию местности в окрестностях арсенала и уехали в Уфу. По словам представителя министерства, в ходе разминирования было обнаружено 527 взрывоопасных предметов. Всего на складе находилось более 90 тысяч тонн боеприпасов. Власти Башкирии уже пообещали ликвидировать склад.

Напомним, пожар на территории 99-го арсенала артиллерийских боеприпасов начался днем 26 мая. Возгорание произошло на площадке, где хранятся боеприпасы. Снаряды стали взрываться и продолжили это делать даже после того, как огонь был потушен.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 12 человек. В поселке Урман, где проживают более 2,5 тысячи человек, сгорело несколько десятков строений, более тысячи домов было повреждено.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следователи считают виновником рядового Сергея ДЕНЯЕВА, который работал с боеприпасами. Ему грозит наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком до двух лет.

Материальный ущерб от взрывов боеприпасов оценивается более чем в 100 миллионов рублей. Местные власти заявили о том, что для потерявших жилье уже начато строительство новых домов. Финансирует строительство республиканский бюджет с последующим предоставлением счета Минобороны. Общая сумма единовременной помощи пострадавшим составит 5 миллионов рублей, передает REGNUM.