Россия будет бесплатно лечить больных гемофилией

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова, 17 апреля, во Всеморный день гемофилии (болезни несвертываемости крови), заявила, что в Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает полное бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами людей больных редкой болезнью гемофилией.

Как пояснила глава комитета: "Этот законопроект разрабатывался Минздравсоцразвития совместно с нами, депутатами, и мы были единодушны в том, чтобы отнести гемофилию в перечень "редких заболеваний", лечение которых финансируется по особой государственной программе"

По словам Ольги Борзовой, данная программа работает с 2008 года и все кто болеет гемофилией, получают лекарства бесплатно, теперь же это будет закреплено законодательно.

На сегодняшний день в России насчитывается примерно 8 000 людей болеющими болезнью несвертываемости крови, и только в 2011 году было куплено дорогих медикаментов на сумму 7,5 миллиард рублей. «Не трудно подсчитать, что на каждую тысячу таких больных будет израсходовано государством в течение одного года почти миллиард рублей», - как уточнила Борзова.

Как отмечает Борзова, обеспечение всеми необходимыми лекарствами больных гемофилией, позволяет в значительной мере поднять качество их жизни.

Как передает ИТАР-ТАСС Борзова отметила : «В частности, за последние годы среди взрослых больных резко снизилось количество безработных, а больные дети посещают школу и ведут активный образ жизни» и напомнила что «не менее 70 % » всех российских больных гемофилией, страдают тяжелыми и средней тяжести формами течения болезни, а это нередко служит причиной их ранней инвалидизации.

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