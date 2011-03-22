Ортопедические подушки и матрасы не гарантируют хороший сон

Современному человеку жизненно необходимо высыпаться. Ночью происходит обработка собранной за день информации. А большой объем этой информации приводит к тому, что сейчас человеку требуется больше времени на ее переработку. Если человек мало спит, то это сразу же сказывается на его работоспособности, увеличении веса и снижении иммунитета, отмечает врач-сомнолог Сергей Ярош.

По словам эксперта, для нормального самочувствия взрослому человеку необходимо спать 5-10 часов в сутки. А вот, к примеру, первоклассникам – не менее девяти часов. Помимо продолжительности сна, играет большую роль и качество сна. Оценить качество возможно по дневному состоянию, сообщает РИА "Новости".

Для качественного сна нужна удобная подушка и матрац. Примечательно: в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) имени Приорова заявляют, что нет универсальных показателей удобства подушки. Все упирается в индивидуальные предпочтения. А вот ортопедические подушки и матрасы актуальны лишь в какой-то степени. Иногда даже на ортопедических матрасах человеку бывает неудобно спать.

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