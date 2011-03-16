В Азербайджане запретят УЗИ для определения пола плода

В Азербайджане намерены запретить ультразвуковые исследования (УЗИ) с целью определения пола плода и дополнительно ограничить проведение абортов в стране. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Хады Раджабли. В качестве альтернативной меры контроля рождаемости супружеским парам в Азербайджане будут предлагать добровольную стерилизацию. Соответствующие меры, по словам Раджабли, предусмотрены законом о биоэтике, который обсуждают сейчас азербайджанские законодатели.

Необходимость запрета определения пола ребенка при помощи УЗИ и ограничения доступа к абортам обусловлена широким распространением в Азербайджане практики "половой селекции" эмбрионов: семьи, предпочитающие иметь сына, а не дочь, прерывают беременность, если становится известно о женском поле плода.

В результате в настоящее время, по данным Раджабли, на 47 новорожденных девочек в Азербайджане приходится 53 мальчика. Нормальное соотношение полов среди новорожденных составляет в среднем 49 мальчиков на 51 девочку.

При этом для контроля рождаемости в малоимущих семьях Азербайджанские власти намерены использовать стерилизацию. В этом они ссылаются на успешный иранский опыт.

"Ведь как ставят вопрос в Иране? Если ты можешь прокормить двоих, троих, четверых, десятерых детей, то пожалуйста – рожай. А если ты не в состоянии прокормить, обуть, обеспечить здоровье детей, то зачем тебе тогда рожать? Иди и сделай операцию по стерилизации, тебе хватит и двух детей", - цитирует Regnum председателя комитета по социальной политике Милли Меджлиса.

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