Россия отказалась уничтожить свою коллекцию штаммов оспы

Уничтожение коллекций штаммов натуральной оспы, хранящихся в России и США, является вредной и несвоевременной мерой. Об этом заявил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, условия возможного уничтожения хранящихся в лабораториях штаммов оспы оговариваются соглашениями, достигнутыми ранее РФ и США. “Эти условия – создание двух новых вакцин, двух новых противовирусных препаратов, которыми можно будет лечить, создание методов индикации, которые позволят в считанные минуты диагностировать заболевание”, - пояснил он.

Помимо этого, подчеркнул Онищенко, мировое сообщество должно быть уверено в том, что, помимо официальных коллекций штаммов оспы, которые находятся под международным контролем, не существует нелегальных образцов вируса – в особенности, в странах с нестабильными режимами.

Натуральная оспа стала первой (и на сегодняшний день единственной) инфекцией, которую удалось полностью искоренить в мире благодаря вакцинации. Последний случай оспы был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. Российско-американское соглашение об обоюдном уничтожении коллекций вирусов натуральной оспы, хранящихся в лабораториях двух стран, было достигнуто в 90-е годы прошлого века. Однако в 2000-е годы это решение было отменено в связи с ростом угрозы биотеррористических атак. Тогда же Всемирная организация здравоохранения одобрила новые исследования российских и американских образцов вируса.

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