В России вдвое уменьшилось населенных пунктов, загрязненных радиацией

В России за 25 лет почти вдвое уменьшилось количество населенных пунктов, попавших в результате Чернобыльской катастрофы в зоны радиоактивного загрязнения.

Об этом говорится в отчете МЧС России, который есть в распоряжении УНИАН.

«Спустя 25 лет из более, чем 7,5 тыс. населенных пунктов (около 2,6 млн. человек), попавших в результате чернобыльской аварии в зоны радиоактивного загрязнения, в результате естественного распада радионуклидов, а также проведения защитных и реабилитационных мероприятий, в настоящее время осталось чуть более 4 тыс. (более 1,5 млн. человек.)», - говорится в докладе.

Отмечается, что принятые меры позволили в настоящее время нормализовать радиационно-гигиеническую обстановку на большинстве загрязненных территорий.

По информации МЧС РФ, это было обеспечено в основном за счет проведения комплекса защитных и реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве (применение специальных технологий обработки почвы, внесение дополнительных доз минеральных удобрений, известкование и коренное улучшение сенокосно-пастбищных угодий, применение в животноводстве препаратов, поглощающих радиоцезий).