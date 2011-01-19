2,8 млн людей пострадали от обледенения на юге Китая

Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обледенения в Гуанси-Чжуанском автономном районе (южный Китай), пострадали 2,78 миллиона человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство Синьхуа.

"Согласно статистике Управления гражданской администрации автономного района, от стихии пострадали 221,5 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий. Прямой экономический ущерб оценивается в 1,2 миллиарда юаней (около 182,5 миллионов долларов), ущерб сельскому хозяйству, в частности, составил 1,03 миллиарда юаней (около 152 миллионов долларов). Непогода также оказала негативное влияние на дорожный транспорт и электроснабжение", - отмечается в сообщении. По прогнозу метеослужбы, на Гуанси надвигается новая волна атмосферных осадков. В ближайшие семь дней средняя температура воздуха окажется на 2-4 градуса ниже нормы. В северных и горных районах ожидаются снегопады и образование гололеда.