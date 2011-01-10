Развитые страны к 2050 году полностью откажутся от курения

Население развитых стран в среднем примерно к 2050 году полностью откажется от табакокурения.

Об этом пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Citigroup, информирует «Зеркало недели».

«Процент курящих снижается в развитых странах мира, и снижается более или менее по прямой линии на большинстве рынков», - считают аналитики Citigroup. По их мнению, если эта тенденция сохранится, то в среднем к 2050 году в развитых странах вообще не останется курящих людей.

Зависимость от никотина была максимальной в Великобритании в 1960 году, когда курили больше половины взрослого населения страны. С тех пор их количество неуклонно снижается и в 2008 году составило около 20%.

В то же время в Citigroup считают, что табачная промышленность сможет увеличивать свои прибыли еще примерно до 2020 года, в основном за счет повышения цен на сигареты.

Как сообщалось, в Украине процент курящих составляет 36%, при этом в нашей стране также наблюдается тенденция постепенного снижения количества курящих.