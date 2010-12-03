На Гаити линчевали 12 колдунов, которые "насылали" холеру

Жители сельских районов Гаити, напуганные распространением эпидемии холеры, устроили "охоту на ведьм", в ходе которой погибли 12 человек, сообщает AP.

Инфекция, ранее не наблюдавшаяся в стране, менее чем за шесть недель поразила более 84 тысяч человек, из которых около 1900 умерли. Быстрому росту заболеваемости способствуют нищета и антисанитарные условия, в которых многие граждане живут после разрушительного январского землетрясения, а также нехватка очищенной питьевой воды.

Местные жители, плохо понимающие, как происходит заражение, неоднократно препятствовали работе международных гуманитарных миссий, обвиняя их в распространении инфекции.

Недавно первые случаи заболевания были зарегистрированы в отдаленном юго-западном департаменте Гранд-Анс. На прошлой неделе среди местного населения появились слухи, что колдуны вуду изготавливают "магический порошок", которым заражают людей холерой.

Как сообщил представитель национальной полиции Франц Леребурс (Frantz Lerebours), из-за этих слухов вооруженные мачете толпы линчевали 12 человек, подозревавшихся в подобной деятельности. Трупы убитых были сожжены.

Получив информацию об этих случаях, правительство Гаити издало постановление, в котором говорится: "Холера - это микроб. Единственный способ защитить себя - это соблюдать правила личной гигиены. Не существует порошка холеры, зомби холеры или духа холеры". Власти также подчеркнули, что адепты вуду не в силах ни вылечить холеру, ни изготовить распространяющий ее порошок.

По прогнозам экспертов ВОЗ, эпидемия холеры может в течение года поразить до 400 тысяч жителей Карибского бассейна и американского континента. Правительства всех американских стран призвали ввести режим повышенной готовности к инфекции.

lenta.ru