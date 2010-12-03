Почему интенсивные тренировки вредны для женского организма

Результаты нового исследования, проведенного специалистами университетского госпиталя Ульма, находящегося в Германии, показали, что ежедневные занятия спортом на самом деле не приносят пользы женскому организму. Оказалось, что в таком случае отмечается огромный расход энергии, который при регулярном повторении способствует разрушению мышечных тканей. В эксперименте на добровольной основе приняли участие спортсменки, профессионально занимающиеся бегом.

В ходе работы испытуемым было необходимо ежедневно совершать продолжительные пробежки, расстояние которых в общей сложности за два месяца, на протяжении которых продолжалось исследование, составило 4500 км. Ученые наблюдали за реакцией организмов испытуемых на нагрузки при помощи специальных мобильных датчиков. Выяснилось, что за все время занятий девушки потеряли примерно 50% жировых тканей, а потеря мышечной массы голеней составила 7%. При этом большая часть этих показателей была отмечена в течение первого месяца.

Как отмечает один из ведущих авторов исследования, специалист в области ортопедии и травматологии профессор Уве Шутц, похожая тенденция наблюдается не только у профессиональных атлетов, но и среди поклонниц интенсивных занятий в тренажерном зале. Кроме того, несмотря на снижение риска некоторых видов травм, которому способствуют регулярные спортивные тренировки, при слишком сильных нагрузках значительно возрастает вероятность развития серьезных воспалительных заболеваний суставов.

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