Установили, кто наделен экстрасенсорными возможностями

Американский ученый Дэрил Бем из Корнелльского университета в штате Нью-Йорк провел исследование, в ходе которого установил, что большинство людей от природы наделены экстрасенсорными способностями.

В экспериментах, результаты которых были опубликованы в журнале New Scientist, приняли участие свыше тысячи добровольцев.

В рамках одного из таких опытов студентам предложили запомнить список слов. Затем их попросили воспроизвести из этого списка как можно больше слов, после чего попросили их напечатать.

Разумеется, студенты запомнили одни слова лучше, чем другие. Но, как ни странно, в основном это были те самые слова, которые их потом попросили напечатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию.

В ходе второго эксперимента студентам показывали два компьютерных монитора, скрытых за ширмами, и сообщали, что на один из них выведено изображение эротического характера, предлагая угадать, на какой из них. Студенты находили нужный монитор несколько чаще, чем следовало бы, если бы их выбор был чистой случайностью.

Немаловажно, что решение, на какой из мониторов вывести изображение, случайным образом принимал компьютер, при этом не до того, а после того, как студент делал свой выбор. Поэтому наблюдатели, которые верят в существование неизведанных миров, полагают, что, выдвигая свою догадку, студент влиял на решение, принимаемое компьютером.

В ходе третьего эксперимента студентам показывали две картинки: на одной - аппетитная корзина фруктов, на другой же - устрашающего вида бультерьер. Студенты должны были определить, какой образ им приятен, а какой - неприятен. После этого им показывали слова соблазнительный и устрашающий.

Если студент сначала видел положительный образ, а затем читал слово, навязывающее отрицательное впечатление, у него уходило больше времени на то, чтобы все-таки положительно оценить увиденную картинку, поясняет журнал New Scientist, в котором будет опубликовано исследование профессора.

Это исследование показывает, что студенты предчувствовали появление слова, и возникновение противоречивого образа устрашающей корзины фруктов вместо устрашающего бультерьера замедляло их реакцию.

Всего профессор Бем провел девять опытов с участием тысячи с лишним добровольцев. Он вел эту работу в течение шести лет, чтобы совершенно исключить вероятность статистической погрешности. Теперь она составляет всего лишь один шанс на 74 миллиарда, утверждает Бем. Он призывает научный мир допустить возможность паранормальных явлений.

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