Вегетарианство ведет к слабоумию

Невролог из Института здоровья «М Артемис» в Гургаоне (Индия) Правен Гупта уверен в том, что многолетняя приверженность к вегетарианству в старости приведет человека к слабоумию.

Чтобы избежать на склоне лет старческого слабоумия, вегетарианцы должны тщательно следить за уровнем витамина В-12 в организме. Лучшими его источниками являются молоко и продукты из него, рыба, моллюски и яйца.

По словам специалиста, длительный пониженный уровень витамина В-12 снижает активность мозга, ухудшает память и работоспособность человека. Ученый не против вегетарианства, но его тревожат перекосы: многие сторонники такого питания отказались от молока, а это при вегетарианстве это вредит здоровью.

Правен Гупта также опирается на официальную статистику Всемирной организации здравоохранения по Индии, где более половины населения — вегетарианцы. Согласно данным ВОЗ, в Индии болезнью Альцгеймера и слабоумием поражены 3,5 миллиона человек. Также около 30 человек из каждой тысячи жителей Индии в возрасте 40 лет ежемесячно жалуются медикам на депрессию, панический страх, раздражительность и ухудшение памяти.

Специалист однозначно связывает эти проявления с дефицитом у них витамина В-12.

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