Слива предупредит вымывание кальция из костей - и переломы

С возрастом происходит снижение плотности костей, поэтому у людей старше пятидесяти лет резко возрастает вероятность развития остеопороза, главным симптомом которого является ломкость костей. Существующие в настоящее время лекарства не достаточно эффективны, они лишь замедляют этот процесс, происходящий в костной системе пожилого человека.

Американские ученые обнаружили простой способ борьбы с возрастным изменением костной массы. По их мнению, слива, особенно сушенная способна защитить организм от развития остеопороза. Исследователи провели эксперименты с мышами и обнаружили, что прикорм грызунов сушеной сливой способен восстановить костную массу, утраченную в результате старения организма.

Опыты проводились на мышах, возраст которых соответствовал человеческим 60-70 годам (первая группа) и среднему возрасту человека (вторая группа). Каждую из групп мышей разделили на три части. Мышей первой подгруппы подкармливали порошком из сушеной сливы, из второй подгруппы – свежей сливой, а грызунов из третьей подгруппы кормили обычным образом. Через шесть месяцев обнаружилось, что у «пожилых» мышей, которые не получали сливу, плотность костей значительно уменьшилась, в то время как мыши, которых подкармливали сушеной сливой, смогли нарастить костную массу на 85 процентов, а грызуны, получавшие свежую сливу – на 50 процентов.

dr20.ru