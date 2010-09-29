Малыши провели двое суток без еды и воды

Петербург потрясен новой историей жестокого обращения с детьми. Мать двоих сыновей оставила мальчиков семи лет и семи месяцев отроду без присмотра, еды и питья. Хотя какой присмотр от женщины, которая ушла из дому на неопределенный срок и в неопределенном направлении, не позаботившись о маленьких детях? И это отнюдь не первый случай её безответственного поведения. Вопрос о лишении её родительских прав уже поднят.

В квартире, где номер на железной двери наклеен скотчем, малютки просидели без еды и воды двое суток. Соседи снизу хорошо знают хозяйку квартиры. Она не раз заливала их, у нее часто собираются шумные компании.

«Я видела ее сына не так давно на улице, не по сезону одетым, — рассказывает соседка Екатерина Воропаева. — А ее видела весной с коляской».

Милицию вызвали соседи по этажу, к которым пришел старший мальчик — семилетний Максим – и рассказал, что мамы нет уже второй день. Его и младшего брата (Сергею едва исполнилось 7 месяцев) на «Скорой» доставили в детскую инфекционную больницу Петербурга. Врачи поставили диагноз «обезвоживание и истощение организма».

Сейчас жизни детей вне опасности. Сергея уже перевезли в карантинное отделение дома ребенка №3 во Фрунзенском районе. «Он по показателям должен был бы весить 8 килограммов, а весит 6, — говорит и.о. главного врача Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения специализированный дом ребенка №3 Фрунзенского района Валерия Александрова. — По росту тоже — на 6 сантиметров отстает. Физические показатели у него ниже среднего».

Мать малышей — Яну Степанову — уже знают в районном отделе по делам несовершеннолетних. На учет ее поставили в прошлом году, после того, как она — молодая беременная мать, изрядно выпив, уснула на скамейке. В то же время начальник отдела по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Оксана Савчак сообщает, что за последний год ни от соседей, ни из детского сада на эту женщину жалоб не было.

Максим в этом году пошел в школу. Его одноклассники наивно считают, что он часто болеет и потому так редко посещает уроки, а когда приходит, не слушает преподавателя, а играет прямо за партой.

Сегодня стало известно, что Яна Степанова вернулась домой. Но она не открывает дверь своей квартиры и бросает трубку телефона, когда звонят журналисты. Ни в больницу, ни в детский дом мать пока не обращалась.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Только так зачастую можно помочь детям, забрав их из неблагополучной семьи. Несмотря на то, что суд в подобных делах чаще занимает сторону матери, в этом случае у молодой женщины есть все шансы остаться без родительских прав.

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