Почему болит голова и как от этого избавиться

Мигрень вызывают изменения кровеносных сосудов мозга. Существует немало факторов, которые провоцируют изменения пороговой возбудимости сосудистых болевых рецепторов. К таким триггерам относят:

* стрессы, курение;

* нервное или физическое перенапряжение;

* внешние причины: яркий солнечный свет, световое мелькание (телевизор, компьютер), шум, резкие запахи, перепады температур и смена климата;

* некоторые продукты питания: консервы, цитрусовые, шоколад, орехи, чай, кофе, алкогольные напитки;

* недосып или, наоборот, избыток сна;

* лекарственные препараты: оральные контрацептивы, нитраты, резерпин.

Пациентам, страдающим мигренью, важно соблюдать профилактические меры: правильно питаться, не допускать перееданий, но и не голодать, стараться спать 7-8 часов в сутки, избавиться от вредных привычек. Важно не заниматься самолечением, а проконсультироваться с неврологом, пройти обследование.

При лечении мигрени обычно используют лекарственную терапию. При хронической боли чаще всего назначают антидепрессанты, независимо от того, страдает пациент депрессивными расстройствами или нет. Нередко применяют и противосудорожные препараты — антиконвульсанты. Однако в последние годы многие пациенты предпочитают альтернативные методы лечения мигрени. Некоторые прибегают к помощи ароматерапии, втирают во время массажа головы вытяжки из лаванды, ромашки, мяты. Другие выбирают методики традиционной китайской медицины: акупунктуру, когда в определенные точки вводят иголки, стимулируя тем самым выработку биологически активных веществ мозга, которые обеспечивают обезболивающий эффект; акупрессуру; точечный массаж. Широко применяется в лечении мигрени и мануальная терапия, посредством которой снимается напряжение в мышцах шеи и головы.

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