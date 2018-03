8 новых суперпродуктов для прекрасного здоровья

Продукты, богатые антиоксидантами, повышают иммунитет и снижают риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. О полезных свойствах, например, черники, орехов и красного вина известно давно. Ученые предлагают новые "суперпродукты". "Число и разнообразие антиоксидантов, которые мы находим в пище, увеличивается с каждым годом", - комментирует Кристин Гербстадт из Американской ассоциации диетологов. "Не стоит думать, что максимальные дозы черники спасут вас от всех болезней, - говорит Джо Винсон, химик-аналитик из Университета Скрэнтона. - Старайтесь включать в рацион разные богатые антиоксидантами продукты".

1. Паста из цельного зерна

Содержит в 3 раза больше антиоксидантов, чем остальные виды пасты, обнаружил Джо Винсон с коллегами. "Исследования эпидемиологов показывают, что потребление цельнозерновых продуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит Винсон. - Мы думали, что причина в клетчатке, которая снижает уровень холестерина, но скорее дело в регулирующем эффекте полифенола на артериальное давление". Концентрация антиоксидантов в цельнозерновой пасте вполне сопоставима с их количеством в овощах и фруктах.

2. Попкорн

"В попкорне в 4 раза больше полифенолов, чем в среднем во фруктах, - говорит Винсон. - Особенно богат ими попкорн домашнего приготовления. Мы сами очень удивились этому открытию".

3. Яйца

Богаты антиоксидантом лютеином, который защищает глаза от болезней сетчатки (дегенерации макулы) и помутнения хрусталика (катаракты). Хотя в некоторых продуктах, например, шпинате, его концентрация намного выше, ученые из центра питания и старения человека имени Жана Майера в университете Тафтс при Министерстве сельского хозяйства США выяснили, что лютеин из желтков усваивается организмом гораздо лучше, чем из шпината, возможно, из-за содержащегося в них холестерина. "Хотя в одном яйце лишь 5% того количества лютеина, который содержится в ¼ чашки шпината, в первом случае он усваивается в 3 раза эффективнее", - комментирует соавтор исследования Элизабет Джонсон.

4. Фасоль

Марк Брик вместе с командой ученых из университета штата Колорадо обнаружили, что наибольшей концентрацией полифенолов и биофлавоноидов может похвастаться мелкая красная фасоль. Чуть меньше их в черной и темно-красной фасоли. А в целом, темные сорта фасоли содержат в 3 раза больше полезных антиоксидантов, чем светлые.

5. Йогурт

Стаканчик натурального йогурта пониженной жирности содержит по крайней мере 25% дневной нормы рибофлавина - столько же, сколько чашка вареного шпината. Хотя сам по себе рибофлавин (витамин B) не является антиоксидантом, он стимулирует активность последних. Так, без него антиоксидант глутатион, который уже присутствует в клетках, не способен разрушать вредные свободные радикалы. Это, в свою очередь, способно привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

6. Рапсовое масло

"Оно богато альфатокоферолом", - объясняет Марет Трабер из института Линуса Паулинга при государственном университете Орегона. Альфатокоферол - это один из восьми антиоксидантов в витамине E. При этом примерно одна треть женщин недополучает его норму, говорят исследователи. Специалисты призывают чередовать рапсовое масло с традиционным оливковым в качестве заправки салатов.

7. Натуральное молоко

Органическое молоко богато антиоксидантами, включая витамин E и каротиноиды, такие как бета-каротин и лютеин, говорит Джиллиан Батлер, соавтор недавнего британского исследования. Результаты, которые опубликованы в Journal of the Science of Food and Agriculture, говорят о том, что молоко, полученное от коров, питающихся натуральными кормами и травой, содержит на 40-50% больше антиоксидантов, чем полученное на комбикормах.

8. Естественные подсластители

Средний американец ежедневно съедает 130 г рафинированного сахара. Если стараться как можно больше заменять сладости на натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп и патока, то вы получите количество антиоксидантов аналогичное порции орехов или ягод. К такому выводу пришли исследователи из технического университета Вирджинии, результат их изысканий опубликован в Journal of the American Dietetic Association. Что касается меда, то, по мнению ученых, уровень полифенолов в гречишном в 8 раз превосходит их количество в клеверном.

Infox.ru