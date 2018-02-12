Ученые рассказали о новой опасности, связанной с употреблением молока

Зафиксирован рост количества вспышек инфекции Campylobacter jejuni из-за непастеризованной молочной продукции.

Ученые доказали, что употреблять парное молоко опасно для здоровья человека

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Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что потребление парного молока связано с распространением устойчивых к антибиотикам инфекций, пишет ArsTechnica.

В 2016 году в штате Колорадо зафиксировали 12 случаев заражения бактерией Campylobacter jejuni, которая поражает желудочно-кишечный тракт с образованием вторичных очагов в других органах, абсцессов и некрозов.

Хотя продажа парного молока в штате незаконна, некоторые фермерские хозяйства обходили запрет. Эпидемия охватила 171 хозяйство, но только 91 из них прекратило раздавать молоко после предупреждения от властей.

Исследователи отмечают, что рост количества вспышек инфекции Campylobacter jejuni из-за непастеризованной молочной продукции произошел в 2015 году. С учетом эпидемиологических показателей с 1993 года, произошел четырехкратный скачок заболеваемости. При этом риск заражения бактерией из-за употребления сырого молока в 150 раз выше, чем из-за пастеризованного.

Симптомы Campylobacter jejuni включают лихорадку, судороги кишечника, рвоту и диарею, а сами микроорганизмы могут встречаться в воде и продуктах питания, в том числе молоке. При этом бактерии устойчивы к трем антибиотикам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину.