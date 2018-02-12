Норовирус примерно в 90% случаях является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всем мире.

В Пхенчхане продолжает распространяться норовирусная инфекция.

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане 11 февраля сообщили о 177 подтвержденных случаях инфицирования норовирусом, еще 8 февраля было зарегистрировано 86 пациентов, пишет Reuters.

Читайте такжеНа Олимпиаде из-за сильного ветра отменены соревнования по горнолыжному спуску

По данным организаторов соревнований, 68 человек уже выздоровели, были выпущены из-под карантина и вернулись к своей работе.

Случаи заражения среди спортсменов, приехавших для участия в Олимпиаде, отмечены не были.

Из-за вспышки вирусной инфекции более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от работы и помещены на карантин.

К обеспечению порядка на соревнованиях были привлечены военные.

Норовирус примерно в 90% случаях является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всем мире. Несмотря на широкое распространение вируса до сих пор не существует вакцины против него. Сложность создания эффективной вакцины состоит в том, что вирус постоянно мутирует.