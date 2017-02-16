Состояние желудочно-кишечного тракта влияет на уровень артериального давления - исследование

09:54, 16 февраля 2017
Зарубежные новости
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Результаты нового исследования указывают на связь патогенной микробиоты и повышенного риска развития высокого артериального давления.

REUTERS

Такие данные, полученные на модели крыс, предоставили специалисты Американского Физиологического Общества. Ученые изучили две группы животных: с высоким и нормальным артериальным давлением, сообщает American Physiological Society

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У всех крыс взяли образцы биологического материала из толстой кишки. В течение следующих 10 дней грызуны получали антибиотики с целью коррекции их естественной микробиоты.

По окончанию курса лечения исследователи трансплантировали нормальным крысам образцы кишечной микрофлоры, собранные у их собратьев, страдающих гипертензией, и наоборот.

В результате  у ранее здоровых животных с подсаженной «гипертензивной» микробиотой, повысилось артериальное давление. А у крыс, изначально страдавших гипертензией, пересадка нормальной кишечной микробиоты лишь незначительно улучшила показатели кровяного давления. 

Ученые считают, что, дополняя рацион пробиотиками, можно улучшить показатели артериального давления. 

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