Ожирение - это ежедневная борьба с самим собой на всю оставшуюся жизнь.

Ученые объяснили, почему после похудения сложно удержать вес.

Специалисты изучили аппетит и уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, у 34 пациентов, которые принимали участие в комплексной 2-летней программе по снижению веса, пишет Рhysiology.

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По окончанию этой программы участники потеряли в среднем от 5 до 11 килограммов, но только двое из них сумели в дальнейшем удержать новый вес.

И это при том, что с каждым из худеющих работал психолог и диетолог. Оказывается, когда человек теряет вес, высвобождается большее количество грелина, и это заставляет нас чувствовать себя голодными. Также ученые выяснили, что, к сожалению, уровень грелина не уменьшается со временем – у участников исследования он оставался стабильно высоким в течение двух лет.

Осложняет ситуацию еще то, что организм стремится получить привычное количество энергии из еды, даже когда в этом уже нет реальной необходимости, ведь тело похудело.

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«Ожирение - это ежедневная борьба с самим собой на всю оставшуюся жизнь. Мы должны перестать рассматривать ее как краткосрочную болезнь. Требуется предоставлять пациентам поддержку и помощь не только во время активной фазы похудения, но и в дальнейшем», - подчеркивают медики.