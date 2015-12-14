Похудение полезно для коленей

15:10, 14 декабря 2015
Зарубежные новости
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Данные МРТ-исследования показывают, что у полных людей, сбросивших вес, замедляется разрушение хряща коленей.

domsport.ru

Ожирение— фактор риска остеоартрита. Нередко это заболевание полностью разрушает коленный сустав, и его приходится заменять. Проблема в том, что разрушенный хрящ не восстанавливается, пишет Здоровье. Так что болезнь нельзя вылечить полностью, а можно только замедлить.

Научная работа американских исследователей показывает, что снизить скорость деградации хряща в коленном суставе при остеоартрите поможет похудение. В течение четырёх лет учёные наблюдали за состоянием 506 пациентов с лишним весом.

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Всех участников поделили на четыре группы: 1) те, кто не худел; 2) те, кто за время исследования  похудел менее чем на 10% от изначальной массы; 3) те, кто за время исследования  похудел более чем на 10% от изначальной массы. Магнитно-резонансная томография показала, что в 90% случаев процесс деградации хрящей шёл медленнее всего у людей из третьей группы.

Авторы работы планируют провести дополнительное исследование, на этот раз о связи диабета и деградации коленных суставов. Оно продлится восемь лет.

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