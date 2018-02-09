Вакцина является смесью двух препаратов, активирующих иммунную систему человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака.

По словам ученых, уже начаты клинические испытания вакцины, позволяющей уничтожить онкологические заболевания, пишет fox2.

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Ученые сообщили, что лишь одной инъекции достаточно для того, чтобы вызвать защитную реакцию организма для атаки злокачественных клеток.

Вакцина является смесью двух препаратов, активирующих иммунную систему человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ученые отметили, что уже проведены успешные испытания на мышах, в организмах которых даже самые удалённые опухоли уничтожались иммунитетом грызунов после введения вакцины.

Из-за того, что препарат будет вводиться посредством укола, данный метод позволит избежать множества побочных эффектов, присутствующих при других видах лечения.