В Финляндии начинаются клинические исследования вакцины против диабета
10:10, 25 июля 2017Зарубежные новости
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Новая вакцина должна обеспечить иммунитет против вируса, который влияет на развитие болезни.
Новая вакцина будет защищать еще и от миокардита, менингита и инфекций уха / REUTERS
В Финляндии вскоре начнутся клинические испытания на людях вакцины против диабета. Ученые надеются, что это позволит уменьшить количество новых случаев заболевания, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".
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Новая вакцина должна обеспечить иммунитет против вируса, который влияет на развитие диабета. Ее уже опробовали на мышах и препарат оказался безопасным. Следующий этап исследований – тестирование на здоровых людях.
Ученые отмечают, что эта вакцина поможет не только предотвратить развитие диабета, но и защитить от других инфекций, таких как миокардит, менингит и инфекции уха.
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