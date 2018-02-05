Употребление алкоголя напрямую связано с развитием рака - ВОЗ

Европейский регион ВОЗ имеет наибольшие показатели употребления алкоголя в мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во Всемирный день борьбы против рака напоминает, что употребление алкоголя повышает риск возникновения злокачественных опухолей.

Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ, переданном УНИАН Представительством ООН в Украине.

Читайте такжеУченые выяснили, что даже одна выкуренная сигарета в день очень вредит здоровью

«Европейский регион ВОЗ имеет наибольшие показатели употребления алкоголя в мире. Однако и до сих пор далеко не все осознают связь между злоупотребление алкоголем и риском развития раковых заболеваний. Всемирный день борьбы против рака 4 февраля - еще один повод напомнить о канцерогенном влиянии алкоголя и необходимости приложить максимум усилий для противодействия злоупотреблению алкоголем», - сказано в документе.

Доказана связь между употреблением алкоголя и 7 видами рака. Научно доказано, что употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака, включая рак печени, полости рта и одну из самых распространенных нозологий в онкологии - колоректальный рак.

Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки таким образом, что делает их более склонными к злокачественным изменениям. Он также влияет на женские гормоны, стимулирует пролиферацию (разрастание) клеток и увеличивает риск рака молочной железы. При сочетании алкоголя с курением скорость повреждения тканей возрастает, и в результате увеличивается риск развития рака.

Кроме того, существует четкая связь между количеством потребляемого алкоголя и риском возникновения рака. Например, женщина, которая принимает 4 бокала вина ежедневно, увеличивает риск развития рака молочной железы на 50%. Если увеличить дозу алкоголя до 8 бокалов в день, риск заболевания раком возрастает на 130%. При этом «безопасной» дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления представляют риск для здоровья.

Однако существует и «обратная связь»: любое уменьшение потребления алкоголя снижает риски развития онкологических заболеваний.

В пресс-релизе отмечается, что подавляющее большинство людей не знает о связи между употреблением алкоголя и раком.

Читайте такжеРевность повышает риск развития алкоголизма - ученые

Так, исследование, проведенное в 2016 году в Великобритании, показало, что только 13% респондентов определили рак как возможное следствие употребления алкоголя. Осведомленность о связи между алкоголем и специфическими онкологическими заболеваниями составляла от 18% - о раке молочной железы до 80% - о раке печени. Вместе с тем рак составляет 12% от всех случаев смертности в результате употребления алкоголя в регионе.

Также в ВОЗ указывают, что существуют три наиболее экономически эффективные стратегические направления противодействия употреблению алкоголя: повышение цен за счет налогообложения; ограничение доступа к розничному алкоголю и запрет рекламы алкоголя.