Как алкоголь вызывает развитие рака: озвучены результаты нового исследования

Алкоголь является вторым после сигарет канцерогеном, которым люди травят себя добровольно. Ученые из Великобритании объяснили, как алкоголь разрушает ДНК в жизненно важных стволовых клетках, пишет The Independent.

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Ученые провели исследование, посвященное влиянию алкоголя на развитие онкологических заболеваний. В результате был выявлен механизм, который защищает от повреждения ДНК, вызванного алкоголем. Первый уровень этой защиты состоит из фермента, который превращает ацетальдегид - токсичный побочный продукт, созданный в организме, когда алкоголь метаболизируется - в безвредное вещество.

Второй уровень защиты состоит из "системы ремонта", которая фиксирует повреждение, которое ацетальдегид вызывает у ДНК. В новой работе ученые показали, как алкоголь, а затем его токсический побочный продукт, повреждает ДНК клеток, которые снабжают кровь стволовыми клетками крови.

Унаследованные дефекты генов, нарушающие этот механизм защиты, распространены у людей.

Около 500 миллионов человек в Юго-Восточной Азии не имеют биологической системы для нейтрализации ацетальдегида (первый уровень защиты). Люди из этого региона имеють красный цвет лица после употребления алкоголя, и они часто плохо себя чувствуют. Они также подвергаются повышенному риску рака пищевода.

Ученые подчеркивают, что у некоторых людей отсутствует система восстановления ДНК (защита уровня 2), которая нивелирует "алкогольный" урон. Они страдают от разрушительной болезни, анемией Фанкони, которая приводит к преждевременной смерти из-за потери крови, рака крови и других видов рака.

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Исследования выявили, что воздействие алкоголя вызывает повреждение хромосом в клетках крови, приводящее к перегруппировке хромосом - структур в ядре клеток, где "упакована" ДНК. Используя современную технологию секвенирования ДНК, ученые расшифровали геномы редких стволовых клеток, которые обеспечивают кровью этих мышей и показывают, как они изменились из-за повреждений.

Повреждение генома стволовых клеток может привести к их неисправности. Однако, поскольку эти жизненно важные клетки вызывают большое количество специализированных клеток крови, измененный геном одиночных стволовых клеток может передаваться во многие дочерние клетки. Измененные геномы в конечном итоге приводят к измененным генам, которые в некоторых случаях вызывают раковые клетки.

Ученые прежде всего изучали клетки крови у мышей, и они точно не могут сказать, что алкоголь вызывает рак крови. Однако хорошо известно, что алкоголь влияет на выработку крови.