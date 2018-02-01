Ученые опровергли миф о пользе рыбьего жира и подсолнечного масла

Длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит возникновением воспалительных процессов в печени.

Ученые из Университета Гранады опровергли миф о пользе рыбьего жира и подсолнечного масла.

Новое исследование доказало, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит возникновением воспалительных процессов в печени, пишет MedicalXpress.

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Таким образом повышается риск неалкогольного стеатогепатита. Для этого недуга характерны повышение активности ферментов печени в крови и изменения в тканях печени, схожие с алкогольным гепатитом. При этом симптомы отсутствуют у 75% пациентов. В рамках исследования ученые сравнивали подсолнечное масло и рыбий жир с оливковым маслом.

В отличие от последнего, первые два продукта вызывали у подопытных животных фиброз печени. Плюс, рыбий жир ускорял окислительные процессы, обычно наблюдаемые в пожилом возрасте. Он же негативно влиял на длину теломеров - защитных концевых участков хромосом, чья длина связана с продолжительностью жизни, многими возрастными недугами и раком.

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Многие считают, что подсолнечное масло и рыбий жир являются чрезвычайно полезными продуктами, которые содержат омега-3 и витамин D. Эти микроэлементы предотвращают развитие сердечных заболеваний, защищает от воспаления и полезен для мозга.