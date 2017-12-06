Сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью: рекомендации медиков

Умеренное потребление кофе связано со сниженным риском депрессии, болезни Паркинсона и деменции, пишет The Quebec Post. Об этом говорит анализ более 200 исследований, посвященных употреблению кофе. Оказалось, потребление 3-4 чашек кофе в день также связано со многими другими плюсами для здоровья.

Читайте такжеДлительный путь на работу является причиной стресса, депрессии и других психических проблем - исследованиеПо словам профессора Элизео Галлара, стоит учитывать, что более активное или менее активное потребление кофе (оптимально - 3-4 чашки в день) может снизить или обратить позитивные свойства напитка. "Следует помнить, что чрезмерное потребление кофе может быть опасно. Лучше ограничиться умеренными дозировками" - отметил медик.

Исследования выявили, что благодаря кофе снижаются показатели распространенности болезни сердца, некоторых типов рака (простаты, кожи, печени), диабета 2-го типа, камней в желчном пузыре и болезни печени (особенно выраженный эффект в отношении цирроза).

В то же время, кофе без кофеина, судя по всему, не работал так хорошо, отмечают медики.