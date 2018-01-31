FDA призвала фармацевтов выпускать лоперамид только в небольших упаковках

Популярное противодиарейное средство относится к группе опиоидов.

Американские регуляторы призвали фармпроизводителей выпускать лоперамид только в небольших упаковках.

В Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) считают, что это поможет снизить риск злоупотребления популярным противодиарейным средством, которое относится к группе опиоидов, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеВ США одобрен новый биологический препарат для лечения астмыВ настоящее время некоторые фабрики фасуют лоперамид в упаковки по 200 таблеток. В FDA считают, что наиболее оптимальным вариантом является фасовка по 8 таблеток. Также регулятор намерен рекомендовать онлайн-аптекам усложнить процедуру оптового заказа лоперамида.

Лоперамид по всему миру используется для лечения диареи. Лекарственный препарат взаимодействует с опиатными рецепторами продольных и кольцевых мышц стенки кишечника и ингибирует высвобождение ацетилхолина.

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При приеме в очень больших дозах он вызывает те же самые ощущения, что морфин и оксикодон. При передозировке лоперамид способен привести к летальному исходу.