Прием опиоидов и антидепрессантов увеличивает риск переломов - медики

Людям с ревматоидным артритом опасно принимать антидепрессанты / youtube.com

По данным нового исследования, проведенного сотрудниками Медицинского центра Университета Небраски, прием опиоидных препаратов и антидепрессантов может увеличить риск переломов у людей, страдающих от ревматоидного артрита, пишет The Hindustan Times. Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором преимущественно поражаются мелкие суставы рук и ног.

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Из-за хронического воспаления и боли у людей с ревматоидным артритом нередко появляются другие проблемы со здоровьем, к примеру, психические заболевания, болезни сердца и сосудов, расстройства желудочно-кишечного тракта. В таких случаях люди принимают сразу несколько лекарств, что может повысить риск переломов, связанных с остеопорозом - заболеванием, характеризующееся снижением массы и плотности костей.

Исследователи проанализировали данные 11049 человек с ревматоидным артритом в возрасте 40 лет и старше. До начала исследования у добровольцев не было переломов, связанных с остеопорозом. Спустя 5,7 года такие переломы получили 863 человека. Участники, получившие переломы, оказались старше. Кроме того, риск переломов у них изначально был выше. Вероятность переломов, связанных с остеопорозом, увеличивалась в течение 30 дней после назначения опиоидных препаратов. Антидепрессанты тоже повышали риск переломов.