Ученым удалось выявить фермент, который свидетельствует о развитии онкозаболеваний

Объяснение механизма гликозилирования в раковых клетках поможет найти более эффективные способы диагностики и лечения рака.

Ученым из Копенгагенского университета удалось выявить фермент, который свидетельствует о развитии онкозаболеваний.

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Ученые связали развитие онкологических заболеваний наличием в тонкой кишке фермента GalNAc-T6, сообщает EurekAlert.

Ученые выявили, что данный фермент отсутствует в здоровых тканях. Он способствует присоединению молекул сахара к определенным белкам, изменяя структуру клеток и запуская их агрегацию. Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединились остатки сахара, начинают развиваться как раковые.

Когда ученые удаляли GalNAc-T6, то формации тканей изменялись и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые есть в здоровых тканях кишечника..

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Ученые выясняют, как присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма. Исследователи полагают, что объяснение механизма гликозилирования в раковых клетках поможет найти более эффективные способы диагностики и лечения рака.