Сахар стимулирует рост раковых клеток - онкологи

14:23, 18 октября 2017
Зарубежные новости
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Раковые клетки быстро расщепляют сахар с образованием лактата, что, в свою очередь, стимулирует рост новообразования.

фото УНИАН

В течение девяти лет ученые исследовали связь рака и сахара. Как передает Zee News, результаты оказались просто шокирующими. Итак, сахар пробуждает раковые клетки и делает опухоли более агрессивными. Раковые клетки быстро расщепляют сахар с образованием лактата, что, в свою очередь, стимулирует рост новообразования. Расщепление происходит значительно быстрее, чем в здоровых клетках.

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Эта метаболическая аномалия известна как эффект Варбурга. Гиперактивное потребление сахара раковыми клетками порождает замкнутый круг постоянной стимуляции развития и роста рака. Ученые смогли этим же объяснить связь эффекта Варбурга и агрессивности отдельных опухолей. 

Кстати, работа производилась на примере грибков. Просто в клетках грибков содержатся те же белки Ras, что и в раковых клетках, правда в мутировавшей форме. И, между прочим, у грибков тоже отмечается сильная любовь к сахару.

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Теги: #профилактика болезней#негативное влияние сахара