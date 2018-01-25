Ученые создали искусственный вирус, который убивает вредные бактерии

Исследователи из Университетского колледжа Лондона создали в лаборатории искусственный вирус, который убивает опасные бактерии.

Ученым удалось создать искусственную полую капсулу всего 20 нанометров шириной, что имитирует строение естественных вирусов, пишет UPI.com .

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Визуализация с высоким разрешением помогла увидеть в режиме реального времени, как синтетические вирусы разрушают мембраны бактерий.В считанные секунды после высадки на поверхность патогена вирусы образуют бреши в мембранах бактерий. Это ведет к смерти микроорганизмов.

Искусственные вирусы не опасны для людей, но могут проникать сквозь оболочку человеческих клеток. Исследователи считают, что такая способность позволит их вирусам участвовать в экспериментах по редактированию и доставке генов. Открытие позволит по-новому взглянуть на лечение инфекционных заболеваний, в том числе устойчивых к антибиотикам.