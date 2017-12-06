Эксперты ООН обеспокоены огромными концентрациями антибиотиков в природе

В последние годы окружающая среда все в большей мере становится резервуаром противомикробных веществ и резистентных болезнетворных микроорганизмов. Попадают они в природу со сточными водами из фармацевтических предприятий, с сельскохозяйственными и промышленными отходами. На свалках оказываются просроченные или неиспользованные лекарства.

Читайте также80 % антибиотиков в мире используется в животноводчестве - ВОЗОб этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Его авторы отмечают, что именно окружающая среда является ключевым фактором формирования устойчивости к антибиотикам.

Во всем мире антибиотические фармацевтические препараты используются для лечения и профилактики бактериальных инфекций, поражающих человека, животных и даже растения. Наряду с этим они применяются как стимуляторы роста в животноводстве. Чрезмерное потребление антибиотиков ведет к попаданию их в окружающую среду в виде отходов и повышению устойчивости к ним.

К примеру, на водоочистной станции в городе Патанчеру близ Хайдерабада в Индии очистке подвергаются сточные воды, ежедневно образующиеся на 90 фармацевтических предприятиях. Затем эти воды сбрасываются в водный бассейн Исакавагу, питающий многие реки.

Группа международных исследователей провела анализ сбрасываемых вод и обнаружила, что один из антибиотиков широкого спектра действия, а именно ципрофлоксацин, содержался в них в концентрации, достаточной для ежедневного лечения 44 тысяч человек. И этот случай отнюдь не единичен. Станции по очистке воды не в состоянии удалить все антибиотики и резистентные бактерии.

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Это означает, что антибиотики в существенных концентрациях можно обнаружить во многих реках, осадочных породах и почвах. Этот фактор является движущей силой эволюции резистентных бактерий: лекарственное средство, когда-то защищавшее наше здоровье, постепенно его подрывает.