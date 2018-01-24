Послеродовая депрессия матери очень вредит здоровью младенца - ученые

Ученые из Великобритании выяснили, что послеродовая депрессия матери очень вредит здоровью младенца.

По оценкам медиков, одна из девяти женщин испытывает симптомы послеродовой депрессии, пишет DailyMail. Эти симптомы, включая перепады настроения, усталость и снижение интереса к действиям, могут затруднить связи матери и новорожденного.

В исследовании приняли участие 48 матерей и их дети. На момент начала исследования детям было 12 недель. За детьми следили до тех пор, пока им не исполнилось 18 месяцев. В возрасте 6 и 12 месяцев дети выполняли в лаборатории задачи, вызывающие легкий стресс. Исследователи определяли уровень кортизола (гормона стресса) в слюне детей. Еще специалисты оценивали выраженность симптомов депрессии у матерей.

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Кроме того, ученые измерили длину теломеров у детей, когда тем исполнилось 18 месяцев. Теломеры - защитные элементы хромосом, укорачивающиеся по мере старения. Известно, что из-за стресса теломеры укорачиваются быстрее. Исследование показало, что выраженные симптомы депрессии у матерей связаны с повышенными уровнями кортизола у их детей в возрасте 6 и 12 месяцев. Также специалисты установили, что у детей с повышенными уровнями кортизола теломеры в возрасте 18 месяцев нередко были короче.