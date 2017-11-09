Ученые заяявили, что препарат для лечения послеродовой депрессии показал свою эффективность

Компания Sage Therapeutics представила убедительные результаты клинических исследований препарата для лечения среднетяжелой и тяжелой послеродовой депрессии, пишет Reuters.

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Заявка на регистрацию ЛС будет направлена в FDA в 2018 году.

В компании рассказали, что препарат достиг первичных конечных точек клинических исследований, продемонстрировав снижение выраженности симптомов депрессии по сравнению с плацебо. Как сообщалось ранее, терапевтический эффект лекарственного препарата проявляется уже через 60 часов после первой дозы, тогда как стандартные антидепрессанты необходимо принимать 4-6 недель до облегчения симтоматики.

По прогнозам аналитиков, в случае регистрации пиковые продажи нового препарата для внутривенного введения составят 400 млн долларов в 2026 году. Еще 668 млн долларов компания может получить в результате успешной разработки пероральной формы лекарства.