Снятие запрета на рождение детей в Китае не привело к росту рождаемости

За прошлый год рождаемость в Китае снизилась на 3,5%, несмотря на смягчение политики в области планирования семьи и отмену правила «одна семья – один ребенок», пишет Reuters.

Читайте такжеКитай установил рекорд по рождаемости детей за последнее тысячелетиеУменьшение количества новорожденных стало неожиданностью для руководителей Китая. В 2017 году в Китае родилось 17,23 млн детей. И это больше, чем среднее число детей, родившихся за последние пять лет.

Власти Китая объяснили снижение рождаемости сокращением количества женщин фертильного возраста и увеличением количества людей, откладывающих вступление в брак и беременность.

По данным Ассоциации Китая по социальной безопасности, число пенсионеров в Китае может с 240 млн человек увеличиться до 400 млн человек к концу 2035 года, создав дополнительную нагрузку на здравоохранение и пенсионные фонды.

Опасения, связанные с быстрым старением населения, побудили правительство принять в 2015 году решение об отмене правила «одна семья – один ребенок» и увеличить допустимое для любой семьи число детей до двух.