В Китае семьям разрешат иметь двух детей

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

Правящая Коммунистическая партия Китая провела четырехдневную встречу, чтобы наметить пятилетний план экономического развития страны.

Демографическую политику, согласно которой одна семья могла иметь одного ребенка, внедрили более 30 лет назад, чтобы замедлить рост населения в Китае. Такие шаги привели к обеспокоенности по поводу старения населения страны.

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Супруги, нарушавшие это правило, сталкивались с наказаниями: от штрафов и потери работы до принудительных абортов. Со временем эту политику в некоторых провинциях ослабили, а демографы и социологи выразили обеспокоенность по поводу роста социальных расходов и уменьшения количества работников.

Коммунистическая партия формально начала ослаблять эту политику два года назад, разрешив супругами, из которых хотя бы один является единственным ребенком в семье, иметь второго ребенка.