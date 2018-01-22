Продукты без глютена могут иметь много вредных ингредиентов - исследование

Исследование ученых Университета Хартфордшира показало, что продукты без глютена могут иметь много вредных составляющих.

Медики отмечают, если у человека диагностирована непереносимость глютена, то имеет смысл обратить внимание на продукты без этого элемента, пишет The Health Site. Однако нет никаких оснований полагать, что продукты без глютена составляют более полезную версию обычных продуктов для здоровых людей.

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Более того, анализ показал, что в продуктах без глютена больше сахара, соли и насыщенных жиров, чем в обычных версиях. Плюс, в них снижено содержание клетчатки и белка. К тому же, продукты без глютена стоят на порядок больше (разница в цене составляет более 150%).

По мнению медиков, постоянное потребление продуктов без голютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.