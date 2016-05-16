Безглютеновая диета может быть опасна

Безглютеновая диета в последние годы становится все более популярной. Так, в 2015 году около 25% американцев рассказали, что употребляют продукты без глютена, в 2013 году их число составляло около 8%, пишет Медпортал. На самом деле целиакия встречается довольно редко – сейчас этот диагноз поставлен менее 1% жителей США.

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Однако исключение глютена из рациона не так уж безопасно, считают ученые. Отказываться от продуктов с глютеном без необходимости не стоит, отмечает Норелль Рейлли (Norelle R. Reilly) из Медицинского центра при Университете Колумбии (Columbia University Medical Center).

Часто безглютеновые продукты содержат большое количество сахара и жиров, именно поэтому люди, переходящие на диету без глютена, нередко набирают вес. Кроме того, такая пища не всегда содержит достаточное количество витаминов и минералов.

Ранее было показано, что люди, едящие полноценные продукты, которые содержат глютен, реже страдают диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми формами рака, среди которых колоректальный рак, а также рак головы и шеи.

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Среди родителей распространено мнение, что переход на продукты без глютена поможет избежать развития целиакии у детей, однако результаты научных исследований эту точку зрения не подтверждают. Напомним, что существует ген, ответственный за предрасположенность к целиакии, однако заболевание возникает не у всех его носителей.

Исследователи призывают не отказываться от продуктов с глютеном без консультации с врачом, так как подобное питание может нанести больше вреда, чем пользы.