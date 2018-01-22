Чем опасны лишние килограммы, набранные в новогодние праздники - комментарии диетологов

Многие за праздничные дни набирают несколько лишних килограммов. Новое исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что даже небольшая прибавка в весе (около 2,7 килограмма) имеет негативные последствия, пишет The Daily Mail.

Набор лишнего веса отражается на сердце, иммунной системе и способствует росту числа вредных бактерий в кишечнике.

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В исследовании приняли участие 23 человека. У 10 чувствительность к инсулину была нормальной, а 13 имели устойчивость к инсулину. Вес участников был нормальным либо избыточным (согласно Индексу массы тела). Добровольцы в течение 30 дней придерживались высококалорийной диеты.

За 30 дней участники в среднем набрали 2,7 килограмма. Исследование показало, что их организм изменился: повысился уровень воспаления, увеличилось количество вредных бактерий, и изменился уровень экспрессии генов, имеющих отношение к поражению миокарда (дилатационной кардиомиопатии).

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Большинство изменений оказались обратимыми. После потери набранного веса бактериальный состав кишечника и уровень экспрессии генов нормализовались. Однако некоторые изменения в процессе выработки белков сохранялись.