Йога тормозит процессы старения организма - новое исследование

Ученые Оборонного института физиологии и смежных наук доказали, то занятия йогой положительно влияет на изменения кардиометаболических факторов риска и мозговых нейротрофических факторов, пишет The Indian Express.

Читайте такжеИсследование ученых доказало, что занятия танцами может защитить мозг от старенияМозг развивается до 20-30 лет. Потом процесс тормозится, а после 40 лет начинается дегенерация. В рамках проведенного исследования 124 здоровых и физически активных человека 20-50 лет разбили на три группы в зависимости от возраста (20-29 лет, 30-39 лет и 40-50 лет).

Участников попросили посещать занятия по йоге в ежедневном режиме на протяжении трех месяцев. Оказалось, в первой группе благодаря йоге снизилось давление (с 122/69 до 119/68). Упало оно и в третьей группе (с 134/84 до 124/79). Учитывался и уровень кортизола, стрессового гормона. В первой группе уровень гормона упал с 68,5% до 47,4%. В третьей группе снижение составило с 95% до 72,7% после занятий. Статистически значимые данные относительно второй группы не сообщаются.

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Дофамин и серотонин, которые усиливают мотивацию, концентрацию, улучшают настроение, повысили свою концентрацию во всех группах. При сниженном уровне дофамина у человека наблюдается депрессия, скука или апатия, ему не хватает энергии и мотивации выполнять даже повседневные дела.