Йога и медитация помогают бросить курить - ученые

В новом исследовании, проведенном в Индии, принял участие 1021 доброволец, зависимый от табачных изделий. Ученые обнаружили: почти 80% участников смогли отказаться от вредной привычки благодаря занятиям йогой и медитацией. Причем, рецидивов зарегистрировано не было, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеМедитация способна остановить процесс старенияИсследование показало, что 62% добровольцев, регулярно посещавших занятия йогой, отказались от никотина в течение первого месяца занятий. Людям, которые ходили на занятия редко, потребовалось гораздо больше времени. Еще 7,49% бросили курить после 2-6 месяцев занятий, а 15,47% - спустя 12 месяцев.

Читайте такжеМедитация помогает справиться со стрессом - исследованиеУченые отмечают: еще отказаться от курения помогали позитивное мышление и вегетарианская диета "cаттвик". Она положительно влияла на способность к концентрации, важную для духовного развития.