ВОЗ: в ЮАР зафиксирована вспышка листериоза, 60 людей умерли

Из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с тревогой сообщают о вспышке в Южно-Африканской Республике (ЮАР) опасного инфекционного заболевания – листериоза, которое привело уже к гибели более 60 человек.

Читайте такжеВ больницах США распространяется смертельная инфекция - CDCВласти ЮАР сообщили в ВОЗ о том, что с начала января в стране было зарегистрировано, по меньшей мере, 750 лабораторно подтвержденных случаев этого заболевания. Более 60 заболевших умерли.

На брифинге в Женеве представитель ВОЗ заявил, что власти ЮАР принимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать вспышку и открыто делятся всей имеющейся информацией с международными учреждениями в сфере здравоохранения.

Наибольшее число случаев было выявлено в провинции Хаутень, где расположена скотобойня, на которой месяц назад были обнаружены возбудители инфекции. Более 90 заболеваний обнаружены в Западном Кейпе.

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Возбудитель можно обнаружить в самых различных продуктах, в том числе в молочных продуктах, мясе и морепродуктах. Болезнь, как правило, имеет длительное время инкубации, что затрудняет определение точного источника вспышки.

Пока власти не могут назвать источник инфекции. Сейчас проводятся исследования.