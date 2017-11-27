В Йемене за полгода холерой заболели почти миллион человек, умерли – более 2,2 тысяч

В Йемене с начала эпидемии, с 27 апреля зафиксировано около 955 тыс. 516 случаев заболевания холерой, умерли 2218 человек, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего случаев заболевания наблюдалось в провинции Худейде – свыше 138 тыс. человек. В целом в 21 из 22 провинций Йемена зарегистрированы случаи заражения. Единственная провинция, куда не дошла эпидемия это Сокотра.

Разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. Около трех миллионов людей, вынужденных покинуть дома, ежедневно подвержены риску подхватить инфекцию из-за нехватки чистой воды и скопления мусора.